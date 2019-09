L'aeronautica americana vuole trasformare i C-5 Galaxy in ospedali volanti

Il C-5M Super Galaxy è un enorme quadrimotore usato dall'aeronautica per trasportare merci e truppe in tutto il mondo. Ora gli Stati Uniti vogliono usare questi colossi volanti come ospedali ad alta quota. La soluzione definitiva per evacuare civili e soldati e fornire assistenza medica una volta che è stato fatto il decollo.

Il C-5 Galaxy è in assoluto l'aeroplano più grande tra quelli dell'Aeronautica militare americana. Lunghezza: 75 metri. Larghezza: 67 metri. Trasporta senza problemi un carico di 113 tonnellate, ed ha un'autonomia di volo di circa 9.000Km. Capite di cosa stiamo parlando?

Non stupisce che tra tutte le opzioni possibili, l'aeronautica abbia pensato proprio al C-5M Super Galaxy come migliore ambulanza aerea possibile. C'è tutto lo spazio per trasportare equipaggiamento medico paragonabile a quello che si può trovare in un comune ospedale. Il C-5 Galaxy ospita tranquillamente più di 100 barelle per volta.

Per non parlare dei rifornimenti: il veicolo è in grado di trasportare tonnellate di cibo, acqua, provviste e medicine senza alcun problema.

Ma d'altra parte il C-5 Galaxy non è proprio l'asso vincente per ogni scenario: ad esempio in caso di disastri particolarmente gravi, la stazza del quadrimotore impedisce di decollare in assenza di una pista sufficientemente lunga e priva di impedimenti.