L'aeronautica: 'bombarderemo i millennial che invaderanno l'Area 51', poi le scuse

E così il raid sull'Area 51 si è concluso nei migliori dei modi: hanno partecipato solo poche persone (e i militari ci speravano) e non ci sono stati grossi disordini. Tuttavia, poco prima dell'evento, l'Esercito americano, tramite il suo account ufficiale, aveva pubblicato una battuta giudicata da molte persone davvero troppo sgradevole.

"Questa è l'ultima cosa che i millennial vedranno se proveranno ad invadere l'Area 51 oggi", e nello stesso post la foto di un pilota dell'esercito in posa davanti ad un caccia bombardiere stealth.

Obiettivamente un post spiritoso, ma il problema è che a minacciare —seppur solo per gioco— di bombardare dei ragazzi è stato l'Esercito americano. Eh ok, ormai siamo abituati ad un uso massiccio di meme e ironia da web da parte di aziende e dipartimenti pubblici. Ma forse qui si è andati un pochino oltre il limite del consentito. Anche perché laddove l'evento fosse sfociato in qualcosa di più "vivace" di quello è che stato effettivamente, l'esercito avrebbe dovuto usare seriamente la forza contro i partecipanti.

Così quel tweet è stato tempestivamente cancellato solamente dopo pochi minuti dalla sua pubblicazione. E poi le scuse ufficiali da parte dei militari. "La scorsa notte un dipendente della DVIDSHUB ha postato un tweet che IN NESSUN MODO rappresenta il Dipartimento della difesa. Era inopportuno, e vi chiediamo scusa per questo errore".

All'evento davanti all'Area 51 hanno partecipato solamente poche centinaia di persone, come testimonia questo video. L'aeronautica non ha dovuto difendere la base militare utilizzando caccia bombardieri, né altre armi da guerra.