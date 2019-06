Questo aeroplano a forma di chitarra Gibson ospita i passeggeri dentro le ali

Royal Dutch Airlines sorprende tutti con un bizzarro e futuristico concept di un aeroplano che, almeno sulla carta, dovrebbe ridurre il consumo di carburante del 20%. È a forma di V, con i sedili passeggeri ospitati all'interno delle stesse ali. Ma non solo, tutti gli spazi sono stati stravolti rispetto all'allocazione tradizionale.

Il Flying V è stato realizzato dalla KLM in collaborazione con la Delft University of Technology. Anche il serbatoio per il carburante e il cargo vengono collocati direttamente sulle ali. La nuova collocazione dei passeggeri dentro le ali, del resto, dovrebbe offrire una capienza parti a quella dell'Airbus A350, ma usando il 20% di carburante in meno. 315 passeggeri, dunque, ma inquinando molto meno.

I ricercatori dietro al progetto hanno spiegato che ormai l'industria sembra aver raggiunto un punto di stallo in termini di ottimizzazioni: abbiamo sperimentato un po' tutte le possibilità offerte dall'attuale forma prevalente di aeroplano. Da questa considerazione, l'idea di stravolgere tutto, ricollocando in modo diverso passeggeri, oggetti, e serbatoio.

L'apertura alare del Flying V è di 55 metri, e si immagina che un primo aereo di questa nuova categoria potrà prendere il volo tra il 2040 e il 2050. Stiamo parlando di un concept che viaggia molto in avanti nel futuro.