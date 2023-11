Quali sono gli aeroporti più grandi del mondo? Il primo è grande come New York!

Gli aeroporti sono luoghi dove ogni giorno migliaia di viaggiatori si incrociano in un balletto incessante di partenze e arrivi. Ma sapete quali sono gli aeroporti più grandi al mondo? Ci sono alcuni di questi luoghi davvero giganteschi.

Al primo posto in questa lista di colossi troviamo l'Aeroporto Internazionale King Fahd a Dammam, in Arabia Saudita, che si estende per ben 776 chilometri quadrati, una superficie paragonabile a quella di una grande città come New York (e ben presto ci si potrà vivere). Nonostante le sue dimensioni impressionanti, questo aeroporto non è il più trafficato dell'Arabia Saudita, un primato che spetta invece all'Aeroporto Internazionale King Abdulaziz a Gedda.

Segue l'Aeroporto Internazionale di Denver, in Colorado, che occupa un terzo dell'area della città di Denver, estendendosi per 135,7 chilometri quadrati. Questo luogo è noto non solo per le sue dimensioni, ma anche per avere la pista più lunga del Nord America. Al terzo posto troviamo l'Aeroporto Internazionale di Dallas/Fort Worth, situato tra le città di Dallas e Fort Worth in Texas, che si estende per 69,6 chilometri quadrati.

Questo aeroporto è un punto nevralgico per i passeggeri di American Airlines, offrendo un'immagine vivida della sua vastità texana. Altri aeroporti che figurano in questa lista includono l'Aeroporto Internazionale di Orlando in Florida, l'Aeroporto Internazionale di Washington Dulles a Washington D.C., l'Aeroporto Internazionale di Pechino Daxing in Cina, e l'Aeroporto Intercontinentale George Bush a Houston, Texas.

Ognuno di questi "mini-stati", con le loro enormi dimensioni, rappresenta un microcosmo di attività e movimento, un crocevia di culture e storie in continuo movimento. A tal proposito: ecco qual è l'aeroporto più bello del mondo.