È lui l'aeroporto più bello del mondo: sicuramente non vorrai più uscirne

Dopo aver completato con successo il volo commerciale più lungo al mondo, torniamo a parlare di un aeroporto in grado di far perdere voli, coincidenze ed intere giornate. Cosa c'è di tanto particolare da renderlo unico nel suo genere?

Stiamo parlando ovviamente dell'aeroporto di Changi, situato in un quartiere ad est dell'intero territorio di Singapore. Tale luogo, è oramai da diversi anni che si posiziona al primo posto come miglior aeroporto del mondo, nella classifica redatta puntualmente da una società specializzata nel settore chiamata "Skytrax".

Si tratta a quanto pare di uno dei più importanti aeroporti di tutto il sud-est asiatico e non solo. Vi transitano infatti milioni di passeggeri ogni anno, con l'ultimo dato registrato fermo a ben 53 milioni. Ciò che lo rende immediatamente riconoscibile, è che una volta entrati non sembra affatto di essere in un aeroporto ma, in una vera e propria città, rimanendo decisamente incantati dall'architettura e dalla natura presente.

Gli interni ospitano numerose attrattive: da immensi negozi per lo shopping, ad una clinica privata per le operazioni di primo intervento, passando da un centro fitness ad un business center, con addirittura un vero e proprio hotel per chiunque desideri soggiornare rimanendo qualche ora in più in un contesto surreale. Inoltre, i passeggeri che vi transitano possono usufruire di una piscina sul tetto aperta 24/24h e di un cinema con diverse sale gratuite. Il tutto è ovviamente condito da una fitta vegetazione e da trovate architettoniche che lasciano senza parole.

Nonostante non si possa ancora vivere in un aeroporto, siamo dinanzi ad una grande mossa di marketing, che altro non fa che promuovere la città ed incrementare il turismo grazie alle sue "attrazioni". A quanto pare l'aeroporto di Singapore non è dunque adatto per la classica "toccata e fuga" frenetica, ma è ideato per goderselo a pieno. Qui non si transita e basta, ma ci si rilassa in compagnia. Nel caso in cui il vostro aereo vi facesse scalo, state particolarmente attenti a non perdere la coincidenza!