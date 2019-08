L'aeroporto (chiuso) di Linate ospiterà l'ultima tappa del Jova Beach di Jovanotti

Come noto, dallo scorso 27 Luglio l'aeroporto di Linate è ufficialmente chiuso per tre mesi a causa dei lavori di rifacimento della pista e di manutenzione. Nel frattempo, però, l'ampio spazio vuoto ospiterà la festa finale del Jova Beach, i concerti estivi che sta tenendo Jovanotti in tutta Italia.

L'appuntamento è fissato per il 21 Settembre, e rappresenta una sorpresa in quanto fino ad ora lo staff di Cherubini non aveva annunciato il concerto di Linate. Jovanotti, tramite la propria pagina ufficiale Facebook ha affermato che "il 21 Settembre si vooola", ed ha anche precisato che lo show "durerà da mezzogiorno a mezzanotte".

Un'occasione da non perdere per i fan del cantautore italiano, che avranno la possibilità di vederlo all'opera in una location unica. Lo show del 21 Settembre prenderà il posto di quello precedentemente in programma il 27 Luglio ad Albenga che è stato cancellato a causa dell'erosione di dodici metri di spiaggia. Gli organizzatori avevano preannunciato "una grande festa finale prevista per l'ultimo giorno d'estate, Sabato 21 Luglio".

Ieri l'annuncio: Jovanotti sbarca a Linate.

Nei primi giorni di trasferimento a Malpensa, l'hub milanese aveva fatto registrare non pochi problemi a causa delle code ai banchi del check in ed agli imbarchi, al punto che i dati di RimborsiAlVolo parlavano di 200 voli in ritardo.