L'aeroporto di Linate chiude per tre mesi: cosa cambia per i viaggiatori

L'aeroporto di Milano Linate ha ufficialmente chiuso i battenti per tre mesi. Dalle 6:43 di oggi infatti si potrà volare solo su Malpensa, a causa dei lavori di manutenzione e restyling nell'ambito del "Progetto Bridge", che ha portato al trasloco nella notte tra venerdì e sabato.

Secondo alcune stime, con la chiusura dell'hub di Linate il traffico aereo di Malpensa aumenterà del 30% ogni settimane, per un totale di 6mila aerei ed 800 mila persone che settimanalmente partiranno dall'aeroporto varesino.

Nella notte i funzionari hanno provveduto al trasloco di circa 300 mezzi, tra cui 15 transfer per il trasporto dei passeggeri sulle piste, 45 trattori elettrici per bagagli e 15 scale per i passeggeri.

Al fine di rendere il tutto meno drastico possibile, i funzionari hanno adibito una nuova isola per i check-in con 26 blocchi, 5 nuovi gate d'imbarco e 8 varchi di sicurezza. Per gestire al meglio il traffico intorno all'area aeroportuale, sono stati creati due nuovi parcheggi con oltre duemila posti auto, a cui si aggiungono 580 posti auto per gli operatori.

Per quanto riguarda i dipendenti di Linate, sono stati trasferiti tutti a Malpensa, dove lavoreranno per i prossimi tre mesi.

Cosa cambia per i passeggeri?

Ovviamente l'impatto maggiore sarà a discapito dei cittadini, nonostante l'Enac abbia garantito una transizione più comoda possibile.

Per coloro che hanno prenotato un volo in partenza o arrivo da Linate, è consigliabile effettuare le verifiche del caso con la propria compagnia aerea.

In caso di volo con Alitalia, momentaneamente non saranno garantiti i servizi web e fast check-in, mentre si potrà effettuare l'imbarco tramite il varco prioritario o con finger. La nostra compagnia di bandiera raddoppierà le miglia ai soci MilleMiglia per tutti i voli nazionali ed internazionale da e per Malpensa e Bergamo Orio al Serio.

Linate dovrebbe tornare operativo il 27 Ottobre. Fino al 27 Ottobre i voli sono stati convogliati verso Malpensa (per il 90% secondo SiViaggia) e Bergamo Orio al Serio. Quest'ultimo gestirà 1.657 voli settimanali che coinvolgeranno circa 160.000 passeggeri.