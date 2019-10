L'aeroporto di Linate sta per riaprire: riconoscimento facciale in arrivo

Dopo la chiusura dell'aeroporto di Linate, avvenuta il 27 luglio 2019, in molti si sono chiesti quali saranno le novità che accompagneranno la riapertura. Ebbene, ora è tutto pronto per far tornare attiva la struttura e sono stati quindi svelati tutti i cambiamenti effettuati nel corso di questi tre mesi e quelli che avverranno in futuro.

Come riportato anche dal Corriere della Sera, l'aeroporto di Linate riaprirà sabato 26 ottobre 2019, quando avverranno i primi atterraggi dopo la chiusura. Le prime partenze verranno invece effettuare a partire da domenica 27 ottobre 2019. Il motivo principale della chiusura è stato il rifacimento delle piste di decollo e atterraggio, dato che si tratta di un'operazione da svolgere per legge ogni 15-20 anni, ma è stata colta l'occasione anche per implementare iniziare a implementare alcune tecnologie. Il piano di ammodernamento verrà concluso solamente nel 2021, ma la chiusura è stata sfruttata per portarsi avanti.

In particolare, c'è stato il rinnovamento del Baggage Handling System (BHS), ovvero quell'impianto che gestisce le valigie per la preparazione all'imbarco sull'aereo. Le persone potranno quindi usufruire dei 4 nuovi sistemi tecnologici implementati per rendere più veloce il controllo dei bagagli. In parole povere, la scansione delle valigie non viene più fatta in 2D, ma in 3D: questo significa che i controlli saranno più veloci.

In futuro, non sarà richiesto ai viaggiatori di estrarre le apparecchiature elettroniche e i liquidi dai propri bagagli, dato che verranno implementate delle macchine radiogene al posto dei tradizionali sistemi a raggi X. Oltre a questo, arriverà anche il riconoscimento facciale, che consentirà ai viaggiatori di non dover mostrare documenti per imbarcarsi. I primi test verranno effettuati tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Queste ultime due novità non sono quindi ancora attive, ma a quanto pare arriveranno tra non molto. Insomma, l'aeroporto di Linate si fa sempre più tecnologico.