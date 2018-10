AeroVoyce: chiamate illimitate e circa 60GB al mese a 79 rupie (1 euro) in India

Andiamo ad analizzare le offerte dell'operatore super low cost AeroVoyce, che opera come MVNO in India. Questo ci fornisce un'interessante quadro di come si stanno muovendo gli operatori telefonici in un mercato emergente come quello citato.

Chiaramente, ogni mercato fa storia a sé e ci sono parecchie divergenze tra i vari Paesi, anche solamente pensando al contesto culturale ed economico. Per questo motivo, è essenzialmente impossibile capire quali sarebbero i possibili prezzi italiani di offerte simili a quelle AeroVoyce. Ma andiamo ad analizzare le offerte. Potete vederle a questo link, ma le riportiamo qui di seguito:

Chiamate illimitate (verso stesso operatore) + 50 SMS al mese a 39 rupie al mese (0,46 euro)

Chiamate illimitate (verso stesso operatore) + 1GB al giorno + 50 SMS a 49 rupie al mese (0,58 euro)

Chiamate illimitate + 1GB al giorno + 50 SMS a 249 rupie ogni 84 giorni (2,96 euro)

Chiamate illimitate + 2GB al giorno + 50 SMS a 79 rupie al mese (0,94 euro)

Insomma, come vedete, non ha assolutamente senso fare una comparazione in ambito di prezzi, che portati nel mercato italiano diventano chiaramente più alti. Tuttavia, è interessante notare che le offerte in questione offrono una buona quantità di GB, arrivando a circa 60GB al mese per quanto riguarda la promo da 79 rupie. Sembra inoltre che, stando a quanto riportato dai colleghi di MVNONews, inizialmente il costo dell'offerta fosse addirittura di 49 rupie (0,58 euro al cambio attuale).

[AGGIORNAMENTO 03/10/2018 11:51]: La prima versione della news parlava di una partnership tra AeroVoyce e Plintron, l'operatore che arriverà in Italia a marzo 2019. Tuttavia, le diverse fonti nazionali e internazionali dalle quali avevamo appreso la notizia si sbagliano in tal senso, visto che un portavoce di AeroVoyce ci ha contattati direttamente facendoci sapere che la loro società opera come MVNO in India e che "non ha niente a che fare con Plintron".