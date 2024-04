L'affare del giorno: Samsung Galaxy S22 con il 15% di SCONTO, pochi pezzi!

Samsung Galaxy S22 Ultra viene proposto oggi con il 15% di sconto, quindi lo paghi solo 683,90 euro. Avrai sempre il telefono utilizzabile grazie alla ricarica rapida. Migliorata anche la S Pen, con una latenza ridotta ai minimi termini: ti sembrerà di scrivere con una biro o di disegnare con una matita.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Godi appieno dei tuoi film, serie tv, giochi preferiti grazie al display Dynamic AMOLED 2X da 1,750 nits, anche all'aria aperta e sotto il sole. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all'aperto.

La funzione Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni.

Straordinaria la fotocamera da 108MP e il Super Clear Glass che catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli. Con i pixel più grandi e il Frame Rate automatico puoi registrare video in 8K più nitidi e ricchi di dettagli in tutte le condizioni di luce.

Ai più distratti farà piacere sapere che sia rivestito da un telaio lucido in Armor Aluminium che si comporta come una vera corazza: il retro e la parte anteriore sono dotati del resistente vetro Corning Gorilla Glass Victus+. Impermeabilità IP68 anche per la S PEN.

