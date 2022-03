Quanto è affidabile il meteo su Android? Un progetto scientifico per rivoluzionarlo

Se in molti si chiedono qual è l'impatto del meteo sull'umore, c'è anche chi già sa quanto sia importante avere un servizio affidabile e, soprattutto, tascabile. Per questo, spesso ci affidiamo al nostro smartphone, ma se fosse vicino a una piccola, grande rivoluzione?

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA), infatti, ha finanziato un'interessante campagna chiamata Camaliot, che punta a rendere gli utenti Android una grande rete globale di previsioni metereologiche, sfruttando il sistema di navigazione satellitare dello smartphone.

Come? Ebbene, i ricercatori sono fiduciosi di poter utilizzare i segnali di navigazione satellitari degli smartphone per riuscire a ottenere maggiori informazioni sull'atmosfera, ad esempio sulla quantità di vapore acqueo, poiché questo genere di variabili è in grado di influenzare la trasmissione tra lo smartphone e la rete satellitare.

Si spera che, con un quantitativo sufficiente di dati a disposizione, si possa tracciare una rotta per un nuovo tipo di monitoraggio meteorologico, in cui sia possibile tenere traccia dei cambiamenti che avvengono a livello della ionosfera, del tempo spaziale e, in generale, direttamente o indirettamente rendere anche più accurati i sistemi di navigazione.

Il sistema, così progettato, consente di raccogliere dati dai più diffusi sistemi di navigazione satellitare globale (GNSS), tra cui il GPS statunitense, il GLONASS russo, il cinese Beidou e il progetto europeo Galileo.

Oltre ai tradizionali sistemi di trasmissione degli smartphone, alcuni relativamente recenti sono in grado di inviare e ricevere dati a doppia frequenza, ovvero trasmettere due segnali GNSS simultaneamente. Tra questi, tutta la famiglia Galaxy S20, i più recenti S21 e Google Pixel 4A, con e senza 5G.