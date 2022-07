Quanto sono affidabili gli smartwatch sulla SpO2? Lo studio su Galaxy Watch4

Entrato di diritto nella classifica dei migliori smartwatch del 2021, il Samsung Galaxy Watch4 ha saputo convincere appassionati e addetti ai lavori con la sua nuova ricetta fatta di WearOS e componenti all'avanguardia. Ma i suoi sensori sono davvero affidabili?

Ebbene, stando a un nuovo studio condotto dal Samsung Medical Center e da Samsung Electronics e pubblicato su Sleep Health dal titolo "Performance evaluation of a wrist-worn reflectance pulse oximeter during sleep" (Jung et al.), uno strumento da polso come quello implementato nella cassa di Watch4 potrebbe effettivamente rivelarsi utile nel monitoraggio della saturazione di ossigeno durante il sonno.

Con un errore quadratico medio generale del 2,3% e rispettivamente di 1,65%, 1,76%, 1,93 e 2,93% in contesti normali e con OSAS a livello lieve, moderato e severo, lo studio mostra come effettivamente questo strumento risponda agli standard ISO e FDA.

Il vero valore aggiunto di uno smartwatch, però, è la comodità rispetto a un classico pulsossimetro per la rilevazione dei parametri durante il sonno. Per questo motivo, il team si augura aggiornamenti futuri che vadano a migliorare ulteriormente gli algoritmi di correzione degli errori e l'accuratezza delle misurazioni stesse.

Se desiderate saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata allo studio completo, mentre vi ricordiamo che è tutto pronto per la prossima generazione, con i prezzi europei di Galaxy Watch5 che hanno già iniziato a fare il giro del web.