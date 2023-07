Questo affresco di 2000 anni fa nel muro di Pompei ritrae una pizza? Ecco la verità

Nel cuore dell'antica città di Pompei, un affresco recentemente scoperto ha suscitato l'interesse degli storici dell'arte e degli amanti della pizza. L'opera, risalente a 2000 anni fa, ritrae un vassoio d'argento pieno di delizie commestibili, tra cui un piatto che sembra ricordare sorprendentemente la pizza.

Per classificarla come tale, secondo gli esperti, mancano due ingredienti fondamentali per la definizione moderna di pizza: il pomodoro, che non arriverà in Italia fino al 1500 e che non sarà consumato fino al XIX secolo a causa della credenza che fosse velenoso, e la mozzarella.

In base a quello che potete vedere dall'immagine in calce alla notizia, la base sembra essere condita con melagrana, un frutto che assomiglia a un dattero, spezie e altri condimenti che potrebbero essere un antico tipo di pesto, secondo una dichiarazione del Parco Archeologico di Pompei (che non smette mai di stupire).

Dall'altro lato della medaglia, Gino Sorbillo, proprietario di una delle più antiche pizzerie di Napoli, ritiene che il dipinto raffiguri una pizza: "nell'antica Pompei esistevano forme di pane piatto, fatto con cereali, acqua, sale e forse birra come agente lievitante", ha dichiarato il pizzaiolo al Guardian. "Poi avrebbero potuto condirla con verdure o il pesce del giorno... Era una forma antica di pizza."

Anche Marino Niola, antropologo presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, concorda, sottolineando che molte culture antiche mescolavano farina con acqua e poi la cuocevano. L'esperto sottolinea anche le somiglianze tra i forni trovati nell'antica Pompei e Napoli e i forni per pizza moderni. Sebbene "non ogni focaccia sia diventata pizza", afferma lo studioso, l'affresco è importante perché "ci fa capire che c'è un filo comune che lega il presente al lontano passato."

Vi abbiamo fatto venire fame, vero? A proposito, ecco perché la pizza dell'indomani ha un sapore così buono.