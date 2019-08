Se vi affrettate, potete prendere Xiaomi Mi A2 Lite a poco più di 100 euro!

Dopo l'offerta legata a Mi 9T, Xiaomi continua le sue promozioni estive. Questa volta, lo smartphone in sconto è Mi A2 Lite e il prezzo di vendita è particolarmente basso. Tuttavia, se siete interessati, dovete affrettarvi, visto che l'offerta sarà valida per poche ore.

Infatti, come annunciato dall'azienda cinese su Facebook, Xiaomi Mi A2 Lite verrà venduto a un prezzo di appena 109,90 euro (costo di listino pari a 189,90 euro) solamente dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di oggi 28 agosto 2019. La promozione riguarda la variante da 3/32GB dello smartphone e lo sconto si può ottenere unicamente tramite il sito ufficiale di Xiaomi.

Vi ricordiamo che Xiaomi Mi A2 Lite monta un display IPS LCD da 5,84 pollici con notch stile iPhone X e risoluzione Full HD+ (2280 x 1080 pixel), un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 506, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da 12MP + 5MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 4000 mAh. Non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac passando per il Bluetooth 4.2 e per la porta microUSB standard. Manca invece l'NFC. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su Xiaomi Mi A2 Lite.