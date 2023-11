L'Africa è destinata a dividersi in due? Ebbene, sì

nostri piedi, la Terra è in costante movimento, con i continenti che non sono altro che placche tettoniche fluttuanti su una sfera di roccia incandescente. Questo movimento, solitamente impercettibile, ogni tanto ci ricorda l'incessante attività del nostro pianeta.

Nel marzo 2018, un evento spettacolare ha catturato l'attenzione del mondo: un'enorme crepa si è aperta nel suolo del Kenya sudoccidentale, inghiottendo una sezione dell'autostrada Nairobi-Narok. Questo fenomeno ha riacceso un dibattito vecchio di decenni: l'Africa si sta dividendo? La crepa si trova nella Valle del Rift del Kenya, parte della Rift Valley dell'Africa Orientale, una delle regioni tettoniche più attive del mondo.

Questa zona, che si estende per oltre 3.500 km dalla regione del Mar Rosso fino al Mozambico, è caratterizzata da attività sismica e vulcanica che ha dato origine a montagne come il Kilimangiaro e il Monte Kenya. Fino agli anni '70, si pensava che l'Africa fosse situata su una singola placca tettonica. Tuttavia, studi recenti suggeriscono che la placca africana si stia dividendo in due nuove placche, denominate Nubiana e Somala, lungo la Rift Valley dell'Africa Orientale.

La teoria prevalente suggerisce che pennacchi di calore nel mantello terrestre stiano causando il sollevamento e l'estensione della litosfera (la crosta e il mantello superiore solido) sotto Kenya ed Etiopia. Questo processo ha generato enormi eruzioni vulcaniche e fratturato la crosta continentale in una serie di faglie. Misurazioni GPS indicano che le placche Nubiana e Somala si stanno allontanando a una velocità media di 7 mm all'anno, lentamente dividendo il continente.

Se questo processo dovesse continuare, le acque oceaniche potrebbero inondare la Rift Valley, separando completamente il Corno d'Africa dal resto del continente, un evento che potrebbe richiedere decine di milioni di anni. La crepa del 2018, che ha tanto allarmato il mondo, si è rivelata essere una crepa preesistente, riempita di cenere vulcanica e esposta improvvisamente a causa di forti piogge.