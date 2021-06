In Africa è stato trovato il terzo diamante più grande del mondo: ecco il suo valore

Il primo di giugno nella miniera di Jwaneng (la più preziosa del mondo), nel sud del Botswana, è stato trovato il terzo diamante più grande del mondo. Secondo quanto affermato da un portavoce della società mineraria Debswana, l'enorme gemma è il diamante più grande mai scoperto nei cinque decenni di storia dell'azienda.

Il diamante ha la bellezza di 1.098 carati e sarà valutato nelle prossime settimane, a quel punto la società di commercio di diamanti statale del Botswana potrà decidere se acquistarla da Debswana o lasciare che la pietra venga venduta al miglior offerente (e sicuramente vista la rarità del ritrovamento ce ne saranno davvero tanti).

"Debswana lavorerà con il governo della Repubblica del Botswana e De Beers per valutare e vendere il diamante per garantire che restituisca il massimo beneficio per il popolo", ha affermato la portavoce della società, Rachel Mothibatsela.

Sicuramente una scoperta davvero incredibile... dopo il diamante Cullinan, scoperto in Sudafrica nel 1905, e il Lesedi la Rona (1.109 carati) trovato in Botswana nel 2015, quanto riporta secondo l'amministratore delegato di Debswana, Lynette Armstrong. Il diamante più grande del mondo ha 3.106,75 carati e un peso di ben 621 grammi.

Il Cullinan venne tagliato in nove pietre grandi e circa 100 più piccole, valutate complessivamente milioni di dollari in tutto. Staremo a vedere quale sarà il destino di questa scoperta.