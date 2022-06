In Africa esiste un reattore nucleare 'naturale' di 2 miliardi di anni

Quando generalmente pensiamo ai reattori nucleari, pensiamo a quelli creati dall'uomo. Sono antropogenici e tecnicamente artificiali, progettati e fabbricati appositamente per rallentare il processo di fissione nucleare, producendo energia come alternativa al carbone.

Ma sorprendentemente, i reattori nucleari non sono realizzati esclusivamente dall'uomo. Finora, solo un reattore nucleare naturale è mai stato scoperto finora, ma le parole chiave qui sono "presenti in natura". Situato in Gabon, in Africa, questo reattore naturale ha lasciato perplessi gli scienziati e sembra essere stato creato in una serie unica di circostanze che è improbabile che possano essere replicate in qualsiasi altra parte della Terra.

Una delle principali preoccupazioni dei reattori nucleari sono le scorie radioattive nocive che producono. Sebbene l'energia nucleare sia spesso più pulita della combustione del carbone, i rifiuti prodotti da essa rimangono radioattivi per milioni di anni.

Secondo l’Environmental Protection Agency, essere in grado di immagazzinare in sicurezza le scorie nucleari è una delle cose più preoccupanti che gli scienziati nucleari devono affrontare. Lo studio di questa formazione unica ha portato i ricercatori a una maggiore comprensione della fissione nucleare e delle possibili tecniche che potrebbero essere utilizzate per trovare modi per immagazzinare in sicurezza le scorie nucleari nel prossimo futuro.

Nel 1972, scienziati francesi hanno prelevato campioni di minerale di uranio da una miniera situata nel paese centroafricano del Gabon, al fine di testarne il contenuto di uranio, come ha osservato Scientific American in un articolo del 2011 di ciò che alla fine è seguito. Per chi non lo sapesse, il minerale di uranio è un materiale naturalmente radioattivo composto da tre diverse forme di isotopi dell'elemento: il più comune è l'uranio-238, il più raro è l'uranio-234 e l'ultimo, l'uranio-235, è straordinariamente affascinante.

Di per sé, l'uranio-235 è particolarmente interessante per gli scienziati nucleari a causa della sua capacità di sostenere reazioni a catena nucleari, che possono successivamente creare abbastanza "potenziale esplosivo" per cose come le bombe nucleari, secondo Live Science. Il decadimento risultante di una reazione nucleare a catena attraverso l'isotopo può anche creare una reazione da parte dei tre neutroni emessi dall'uranio-235 durante questo processo, uno che gli scienziati nucleari possono utilizzare come fonte di energia alternativa e più pulita a quelli più inquinanti come il carbone.

Tutto sommato, in precedenza si pensava che questo processo fosse possibile solo attraverso un processo tecnicamente sintetico (o creato dall'uomo). Quindi, quando gli scienziati nel 1972 hanno scoperto una chiara variazione nei livelli di esaurimento nell'isotopo del minerale di uranio raccolto dalla miniera trovata nella regione di Oklo, in Gabon, sembrava scoprire una cosa: la possibilità che un reattore nucleare potesse trovarsi organicamente in natura, per Scientific American.

Sicuramente il sito rappresenta una minaccia meno pericolosa di centrali del calibro della centrale nucleare di Zaporizhzia...