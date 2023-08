L'Africa si sta spezzando in due e nuovi dati ci mostrano in che modo

Il Sistema di Rift dell'Africa Orientale (EARS) è una delle più grandi fratture geologiche del mondo, un'enorme crepa che si estende per migliaia di chilometri attraverso diversi paesi africani, da nord a sud. Questa frattura sta lentamente separando la placca africana in due parti: la placca somala più piccola e la placca nubiana più grande.

Sebbene il processo sia estremamente lento, avanzando di pochi millimetri all'anno, l'impatto sismico è già evidente, con frequenti terremoti e formazioni di crepe nel terreno. Ma cosa sta realmente guidando questo fenomeno? Una nuova ricerca utilizza dati GPS e modelli informatici per gettare nuova luce su questo mistero geologico.

Gli scienziati hanno scoperto che il movimento della frattura è influenzato sia da forze superficiali, come la variazione di densità nella litosfera, sia da forze più profonde, come il flusso del mantello terrestre sotto l'Africa orientale. Queste, insieme, agiscono in modi diversi, contribuendo alla separazione della frattura da est a ovest e anche al suo movimento da nord a sud.

Con questa nuova ricerca, siamo un passo più vicini a decifrare uno dei più grandi enigmi geologici del nostro tempo, aprendo la strada a ulteriori studi che potrebbero aiutarci a prevedere e forse anche a mitigare gli effetti di tali fenomeni su scala globale. Per adesso però è presto per dirlo: aspettiamo che nuovi studi possano confermare quanto detto.

