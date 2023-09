L'Africa è tre volte più grande dell'America? Preparatevi a restare stupiti

All'interno della storia l'Africa ha sempre avuto un ruolo centrale, ma non sempre per le ragioni giuste. Tuttavia, se osserviamo una mappa o un globo, il continente africano appare grande, ma non abbastanza da riflettere la sua vera estensione.

La realtà è che il continente africano è immenso, tanto da poter contenere al suo interno la Cina, l'India, tutti gli stati degli USA e gran parte dell'Europa. Ma allora, perché sulle mappe appare così ridimensionata? La risposta risiede in un nome: Gerardus Mercator.

Questo cartografo del XVI secolo ha dato vita alla proiezione di Mercator, una rappresentazione piatta del nostro globo, ideale per la navigazione ma non per la precisione geografica. Questa proiezione, infatti, distorce e allunga le terre vicino ai poli. Di conseguenza, mentre l'Africa appare più piccola, altre zone, come la Groenlandia o la Russia, sembrano enormi rispetto alla loro reale estensione.

Nonostante le sue evidenti distorsioni, la proiezione di Mercator è ancora ampiamente utilizzata, portando molte persone a non avere una chiara idea di come sia realmente il nostro pianeta. Queste distorsioni non solo alterano la nostra percezione geografica, ma influenzano anche la nostra comprensione del mondo e del nostro posto al suo interno.

Al giorno d'oggi, infatti, è fondamentale avere una visione chiara e precisa del nostro pianeta e non solo un'idea, così da renderci conto di quanto sia grande il mondo... e non solo il luogo in cui viviamo! A proposito: ecco qual è il più grande oceano della Terra.