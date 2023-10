Sotto l'Africa si trovano i resti di un antico pianeta?

Sotto l'Africa e parte del Pacifico, nascoste nella parte più bassa del mantello terrestre e avvolgenti il nucleo del nostro pianeta, si trovano due enormi strutture, o "blob", che occupano tra il 3 e il 9 percento del volume totale della Terra.

Queste formazioni misteriose, note come province a bassa velocità di taglio (LLSVPs), sono state rilevate grazie alla sismologia, una tecnica che utilizza le onde sismiche generate dai terremoti per mappare l'interno della Terra. In queste aree, le onde viaggiano più lentamente rispetto al mantello circostante, suggerendo che siano composte da un materiale diverso.

Cosa sono esattamente questi "blob"? La risposta non è ancora chiara. Una delle ipotesi principali suggerisce che possano essere accumuli di crosta oceanica che, nel corso di miliardi di anni, è stata subdotta e si è accumulata in queste regioni. Tuttavia, una teoria ancora più affascinante propone che queste strutture potrebbero essere frammenti di un antico pianeta chiamato Theia.

Secondo questa teoria, Theia, un pianeta delle dimensioni di Marte, avrebbe colpito la Terra circa 4,5 miliardi di anni fa, dando origine alla Luna. Questi "blob" potrebbero essere parti del mantello del pianeta, mescolatesi con il mantello terrestre durante la collisione. Sebbene non possiamo ancora confermare la natura esatta di queste strutture, le tecniche di indagine sottosuperficiale stanno migliorando rapidamente, avvicinandoci sempre di più alla risoluzione di questo enigma geologico.