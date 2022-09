In Africa, sono stati trovati dei diamanti alieni a struttura esagonale

Quattro meteoriti rinvenuti nell’Africa nord-occidentale sono attualmente materia di studio per gli scienziati: al loro interno, sono stati trovati dei diamanti esagonali che non si trovano normalmente sulla Terra. Insomma, dopo i nanodiamanti artificiali, torniamo a parlare ancora di carbonio.

Secondo le ricostruzioni, miliardi di anni fa, il nostro Sistema Solare ospitava un pianeta nano caratterizzato da un mantello contenete del carbonio. A seguito di una collisione con un grande asteroide, l’allotropo si è compresso a tal punto da assumere un reticolo esagonale; tale struttura è nota come lonsdaleite.

Grazie a un nuovo articolo pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, possiamo dare una spiegazione alla genesi di questi particolari minerali. Molti di voi sapranno che diamanti e grafite non sono altro che insiemi di atomi di carbonio disposti in maniera differente, la stessa cosa vale per la lonsdaleite.

La particolarità delle mine da matita è che sono formate da strati di carbonio organizzati in griglie esagonali. L’impatto con l’asteroide ha originato un fluido speciale – ricco di carbonio, idrogeno, ossigeno e zolfo – che ha interagito con la grafite ad alte temperature e a pressioni moderate. Quest’ultima condizione sembrerebbe l’ingrediente segreto per la formazione della lonsdaleite: la struttura esagonale della grafite si è preservata in uno spazio tridimensionale.

I diamanti alieni sono molto più duri di quelli terrestri, ma verificare questa caratteristica è sempre stata un’ardua impresa per gli scienziati, dato che i più grandi esemplari non raggiungevano lo spessore di un capello. I quattro meteoriti africani ci hanno permesso di studiare dei minerali grandi fino a un micrometro, cioè mille volte più grandi di quelli trovati in precedenza.

Rimanendo in tema, sapevate che sul nostro pianeta si è riusciti a creare dei diamanti aspirando i gas serra dall'atmosfera?

