AGCM: multa milionaria a Apple e Google per 'uso dei dati degli utenti a fini commerciali'

Continuano le controversie legali tra le multinazionali del settore informatico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana, o AGCM. Dopo che l'AGCM ha multato Apple e Amazon per 200 milioni di Euro pochi giorni fa, con un comunicato del 26 novembre l'autorità ha sanzionato per altri 20 milioni di Euro Apple e Google.

Il motivo della multa, secondo quanto riportato in un comunicato stampa dell'AGCM, è che "L'autorità ha accertato due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un'altra per pratiche aggressive riguardo all'acquisizione e all'utilizzo dei dati dei consumatori". Stando al comunicato, sia a Google che ad Apple sarebbe stata comminata una multa pari a 10 milioni di Euro, ovvero il massimo garantito dalle normative vigenti in Italia.

Secondo l'AGCM, "Google fonda la propria attività economica sull’offerta di un’ampia gamma di prodotti e di servizi connessi a Internet [...] basata anche sulla profilazione degli utenti ed effettuata grazie ai loro dati", mentre "Apple raccoglie, profila e utilizza a fini commerciali i dati degli utenti attraverso l’utilizzo dei suoi dispositivi e dei suoi servizi. Quindi, pur senza procedere ad alcuna cessione di dati a terzi, Apple ne sfrutta direttamente il valore economico attraverso un’attività promozionale per aumentare la vendita dei propri prodotti e/o di quelli di terzi". Secondo l'autorità, dunque, esisterebbe un rapporto di consumo tra gli utenti ed Apple e Google anche senza un esborso monetario da parte dei primi, poiché la loro "controprestazione è rappresentata dai dati che essi cedono utilizzando i servizi di Google e di Apple".

L'autorità ha deciso di sanzionare Google e Apple per dieci milioni di Euro ciascuna perché "sia Google sia Apple non hanno fornito informazioni chiare e immediate sull’acquisizione e sull’uso dei dati degli utenti a fini commerciali".

Il comunicato continua spiegando nello specifico i motivi che hanno spinto l'AGCM a sanzionare le due aziende: per quanto riguarda Google "sia nella fase di creazione dell’account, indispensabile per l’utilizzo di tutti i servizi offerti, sia durante l’utilizzo dei servizi stessi, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per decidere consapevolmente di accettare che la Società raccolga e usi a fini commerciali le proprie informazioni personali"; invece, relativamente ad Apple "sia nella fase di creazione dell’ID Apple, sia in occasione dell’accesso agli Store Apple (App Store, iTunes Store e Apple Books), non fornisce all’utente in maniera immediata ed esplicita alcuna indicazione sulla raccolta e sull’utilizzo dei suoi dati a fini commerciali, enfatizzando solo che la raccolta dei dati è necessaria per migliorare l’esperienza del consumatore e la fruizione dei servizi."

La multa degli scorsi giorni ad Apple e Amazon, comunque, non è l'unico precedente nella disputa che oppone le grandi aziende dell'informatica all'antitrust italiano: al contrario, lo scorso maggio Google ha ricevuto un'altra multa dall'AGCM, per un valore totale di 100 milioni di Euro.



"Crediamo che l'opinione dell'Autorità sia sbagliata e faremo ricorso contro la decisione. Apple è da tempo impegnata nella protezione della privacy dei nostri utenti e lavoriamo con il massimo impegno per progettare prodotti e funzionalità che proteggano i dati. Diamo a tutti gli utenti un livello di trasparenza e controllo all’avanguardia nel settore, in modo che possano scegliere quali informazioni condividere o meno, e come vengono utilizzate” è il commento di Apple.