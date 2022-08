AGCM sanziona PosteMobile per 1,5 milioni: nel mirino la tariffazione extrasoglia

Con il bollettino pubblicato in giornata odierna, AGCM ha annunciato di aver sanzionato PosteMobile per 1,5 milioni di Euro a causa della tariffazione extrasoglia automatica a consumo.

Nel comunicato si legge che “il procedimento concerne una condotta posta in essere dalla società PostePay nell’ambito della fornitura del servizio di telefonia mobile di “Poste mobile”, consistente nel consentire la prosecuzione del traffico in uscita (voce, SMS e dati) in caso di credito insufficiente sulla scheda SIM al momento del rinnovo dell’offerta periodica (mensile, trimestrale o semestrale) per il piano sottoscritto dal consumatore, attraverso l’attivazione automatica di una componente tariffaria a consumo che il consumatore non ha richiesto”. Tale tariffazione è più onerosa rispetto a quella prevista dai piani ordinari flat ed interesserebbe i piani tariffari Creami Extra WOW 100, Creami Relax 100, Creami Relax 20, Creami Relax 20 special, Creami Extra WOW 10 GB, PosteMobile Connect 12, PosteMobile Connect Back 1, PosteMobile Connect Back 12, PosteMobile Super Ricarica, Il tuo Mondo wow 15 GB, Creami revolution 1, Creami revolution 3, Creami Revolution 6, Creami Next 1, Creami Next 3, Creami Next 6 Creami Giga 1, Creami Giga 3, Creami Giga 5, PM Ufficio Infinito 50 GB, PosteMobile connect, PosteMobile Connect 6, Creami WOW 10GB, Creami WOW 10GB Limited Edition, Creami WOW 30GB, Creami WOW 50 Giga, Creami WOW 60, Creami Style, Creami, Creami extra WOW 50, Creami extra WOW 50GB – exclusive business edition, Creami extra WOW 150 , Creami WeBack2.

Dalla documentazione acquisita è emerso che i costi di tali tariffazioni “vengono applicati fino all’effettivo addebito del canone per il rinnovo del piano sottoscritto, a seguito dell’integrazione del credito della SIM, e sono rappresentati da specifici importi a consumo per chiamate e SMS (18 o 25 cent/min per le chiamate e 12 o 25 cent/min per gli SMS in base al piano sottoscritto) e dalla tariffa base di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet, addebitati al primo utilizzo giornaliero. L’effettivo addebito avviene sul credito residuo o su quello reintegrato a seguito delle successive ricariche, qualora quello residuo sia insufficiente; infatti, qualora ad esempio il credito non sia sufficiente a coprire la tariffa giornaliera di euro 3,50 per la navigazione internet, l’addebito avverrà a valere sul credito non appena ricaricato”.

PosteMobile è stata giudicata colpevole di non aver avvisato gli utenti di tale attivazione, ad eccezione di una postilla nella descrizione di ogni singola offerta che però non è ritenuta abbastanza chiara. Sulla base di ciò, AGCM ha osservato che “il profilo di aggressività che ha contraddistinto la condotta del Professionista, fondata sull’attivazione automatica della tariffazione a consumo non richiesta dal cliente in caso di credito sulla SIM insufficiente al rinnovo dell’offerta flat” e per questo motivo ha comminato il pagamento di una multa da 1,5 milioni di Euro.