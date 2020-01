AGCM: sospesi alcuni siti italiani per prodotti non consegnati o buy and share

L'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha rilasciato una comunicazione relativa alla sospensione di diversi siti italiani di vendita online. Il motivo? Prodotti non consegnati o buy and share.

Sul sito ufficiale dell'AGCM si legge: "L'Autorità in data 14 gennaio 2020 ha adottato tre provvedimenti cautelari nei confronti dell'impresa individuale Sharazon [...] (sito: sharazon.it), della società Smart Shopping S.r.l.s. (sito: smart-shopping.it) e della società New Assistent Global S.r.l. (sito: gemshop.it) che svolgono attività di vendita on line di apparecchiature elettroniche utilizzando la modalità del c.d. buy and share.

L'offerta commerciale proposta dai professionisti non consiste nella vendita di prodotti immediatamente disponibili ad un prezzo scontato, ma nel mero ingresso in un "gruppo di acquisto", in cui la condizione indispensabile per l'ottenimento del bene alle promesse condizioni di favore è l'adesione di altri consumatori. [...]

Nell'attesa della definizione dei tre procedimenti istruttori, l'Autorità ha ritenuto necessario un intervento di urgenza, non essendo fornite ai consumatori adeguate informazioni sui criteri di funzionamento del processo di acquisto, sulle modalità e tempi di scorrimento della lista di attesa, ai fini della procedura di compensazione, nonché – soprattutto – sull'effettiva possibilità di ottenere la consegna del bene prenotato.

Nella medesima riunione l'Autorità ha adottato un ulteriore provvedimento cautelare nei confronti della società Teknoacquisti S.r.l., attiva nella vendita online di prodotti di telefonia mobile attraverso il sito teknoacquisti.com. Alla società – cui è stata contestata la mancata consegna di prodotti acquistati (e pagati) online - è stato ordinato di sospendere ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili o che non siano comunque pronti per la consegna".

Insomma, fate attenzione a dove acquistate i prodotti. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare il portale ufficiale dell'AGCM (link in fonte), dove trovate la comunicazione completa e anche i vari testi dei provvedimenti relativi ai singoli siti.