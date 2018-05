AGCOM: 170 mila Euro di multa a TIM per le migrazioni dei numeri

L'AGCOM, in una delibera pubblicata da poco sul proprio sito web ufficiale, ha emesso un'ordinanza nei confronti di TIM, che è stata multata per 170mila Euro a causa dei disservizi provocati agli utenti in fase di migrazione e portabilità dei numeri.

A seguito di alcune indagini emerse sulla base delle segnalazioni arrivate da parte degli utenti, ha "riscontrato procedure interne non idonee a garantire l'effettivo esercizio dei diritti degli utenti, con particolare riguardo alla completa conclusione del passaggio tra operatori. A tal proposito, la condotta può essere considerata di media entità, sotto il profilo del danno cagionato agli utenti, e di media durata".

Non sono state nemmeno accolte le argomentazioni presente da TIM, che si è "difesa ricostruendo le vicende delle procedure di migrazione relative alle utenze oggetto di contestazione ed evidenziando, per ogni condotta accertata e contestata, di aver messo in atto procedure conformi a quelle previste dalla normativa di settore in materia di attivazioni, migrazioni e portabilità del numero fisso".

Secondo l'AGCOM, "in tale quadro normativo, non può ritenersi giustificabile la condotta posta in essere dalla Società che, per quanto è emerso nel corso dell'attività istruttoria e accertato con l'atto di contestazione n. 5/17/DTC, non ha adottato procedure adeguate al fine di consentire ai propri clienti di passare ad altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica senza subire prolungati disservizi, quali la sospensione e/o il malfunzionamento del servizio e la ricezione di doppie fatturazioni dai due gestori coinvolti nei processi di migrazione".

A seguito delle indagini, quindi, TIM per l'AGCOM ha violato la normativa vigente e per questo gli è stato intimato il "pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 170.000,00 (centosettantamila/00) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259".

Alla base della delibera e della multa ci sarebbero alcune procedure messe in atto da TIM e Fastweb in fase di migrazione dei servizi di telefonia, nel corso dei quali hanno causato disservizi agli utenti finali.