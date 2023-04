AGCOM, aut aut ad Amazon: Milan-Inter di Champions deve andare in onda in chiaro

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor sulla rivendita dei diritti tv di Milan-Inter di Champions League, è arrivata la delibera di AGCOM che di fatto ha imposto ad Amazon la trasmissione in chiaro del big match della Coppa dei Campioni.

L’Autorità infatti ha adottato con la delibera n.131/12/CONS riguardante la lista degli eventi nazionali e non di particolare importanza per la società per cui deve essere garantita la visione in chiaro. Tale delibera comprende anche “la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane”.

Come si legge nel comunicato stampa di AGCOM, dal momento che i diritti di trasmissione della gara d’andata sono detenuti in esclusiva da Amazon Prima Video, la stessa società deve rispettare la delibera in questione formulando un “proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1 e 4. Qualora nessun’emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1”. L’asta quindi può partire, ed una decisione deve essere presa a stretto giro.