L'AGCOM chiude sette canali Telegram: pubblicavano giornali gratis illegalmente

L'AGCOM ha risposto alla richiesta della Fieg, che aveva chiesto di intervenire sulla diffusione illegale di giornali e quotidiani sulla piattaforma Telegram. L'Autorità è infatti scesa in campo ed ha annunciato la chiusura di 7 degli 8 canali segnalati.

In un comunicato si legge che "il consiglio dell'AGCOM ha esaminato l’istanza con la quale la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) ha chiesto la rimozione di tutte le edizioni digitali di testate pubblicate su alcuni canali della piattaforma di messaggistica istantanea Telegram, nonché di sospendere l’accesso all’intera piattaforma. A seguito della segnalazione inviata, Agcom ha prontamente avviato un confronto con la piattaforma per la rimozione dei canali la cui attività di diffusione di contenuti risulta violare la tutela del diritto d’autore online. L’istruttoria dell’Autorità ha portato all’adeguamento parziale da parte di Telegram che ha rimosso 7 degli 8 canali segnalati da Fieg".

Ovviamente non è stata diffusa la lista dei canali interessati, ma l'AGCOM ha voluto sottolineare il "proprio forte e fattivo impegno a difesa della proprietà intellettuale, che ha dato luogo all’adozione del regolamento per la tutela del diritto d’autore online, ormai divenuto una best practice a livello internazionale". Tuttavia, ha specificato che tutti gli interventi devono svolgersi nei limiti del regolamento e conformemente alle leggi dello stato: per tanto non può fare altro che interpellare i provider per chiedere loro il blocco di un sito, senza ordinare però la rimozione selettiva dei contenuti illeciti.

L'AGCOM evidenzia anche che "per legittimare un intervento diretto di Agcom nei confronti di Telegram occorrerebbe una modifica della normativa primaria". Inoltre, saranno coinvolte anche la Polizia Postale e Guardia di Finanza affinchè queste possano perseguire con le stesse modalità applicate nella lotta all'IPTV, gli utenti che caricano e condividono illegalmente giornali. I commissari provvederanno anche a segnalare a Google ed Apple le applicazioni che violano il regolamento e che favoriscono il download.