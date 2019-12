L'AGCOM: dai colossi del web ricavi per 692 miliardi di Euro

L'AGCOM ha pubblicato il primo Osservatorio sulle Piattaforme Online. Nel 2018 Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Netflix hanno conseguito complessivamente 692 miliardi di Euro di ricavi a livello mondiale, una cifra quattro volte superiore a quella delle principali imprese di TLC e media tradizionali.

Nel documento ufficiale si legge che "le piattaforme mostrano un’elevata globalizzazione, realizzando quasi la metà del proprio fatturato al di fuori del continente domestico, a fronte di una quota del 15% per le TLC&Media company. Maggiore per le piattaforme è anche la produttività del lavoro: nel complesso, un loro dipendente produce il 53% di ricavi in più di un dipendente delle imprese di TLC e media (0,7 vs. 0,4 milioni di euro per dipendente). È quanto rileva il primo Osservatorio sulle piattaforme online pubblicato oggi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni".

Interessante anche sottolineare come le piattaforme, in media, presentano una profittabilità lorda del 49%, con un margine operativo pari al 21% dei ricavi, corrispondente a 24 miliardi di Euro. Aumentano anche le spese sostenute per l'innovazione (con una media di 13 miliardi di Euro in media, nel 2018), ma anche negli investimenti in asset patrimoniali (195 miliardi complessivi in tre anni).

I dati completi sono disponibili nel file PDF ufficiale. L'Osservatorio sarà pubblicato a cadenza annuale.