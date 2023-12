L'AGCOM definisce la velocità minima di download del servizio universale di internet

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, AGCOM ha annunciato di aver definito il livello del servizio universale di accesso ad internet a banda larga, ai sensi dell’articolo 94, comma 3 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Nella fattispecie, con il provvedimento fissa a 20 Mbps la velocità nominale in download per il servizio d’accesso adeguato ad internet a banda ultralarga. AGCOM spiega che tale “velocità di connessione è stata definita tenendo conto delle circostanze nazionali, dei requisiti di qualità e dei requisiti tecnici necessari per supportare l’insieme minimo di servizi elencati all’Allegato 5 al Codice (tra cui servizi di base dell’amministrazione digitale, e-commerce, social media e servizi di videochiamata)”.

Nel sottolineare che l’Autorità vigilerà sull’evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio, viene anche evidenziato che “la disponibilità di un servizio universale di accesso a internet a banda larga di tale velocità, in postazione fissa, dovrà essere garantita da almeno un operatore, su tutto il territorio nazionale, come previsto dall’articolo 94, comma 1, del Codice”.

Nel corso della settimana che si sta concludendo, AGCOM ha anche approvato le nuove regole per l’adeguamento dei prezzi delle offerte all’inflazione, indicando una serie di paletti a cui dovranno sottostare gli operatori al momento della proposta di offerte che includano possibili rimodulazioni dei prezzi in base all’indice ISTAT dell’inflazione.