Agcom, duro colpo contro le modifiche di contratto degli operatori telefonici

Dopo lo scacco perpetrato nei confronti dei servizi Premium su abbonamento tramite l'imposizione del barring di default sulle nuove SIM, l'Autorità a garanzia delle Comunicazioni ha sferrato un altro colpo nei confronti degli operatori telefonici.

A difesa degli utenti infatti, l'Agcom ha sanzionato WindTre e Vodafone per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali su servizio mobile. Le multe si attestano rispettivamente su 696.000 e 522.000 Euro.

Un'importante presa di posizione che segna di fatto un nuovo precedente nel campo delle telecomunicazioni. Gli operatori telefonici non possono effettuare questo genere di manovre nei confronti degli utenti, a volte anche ignari fino al pagamento del conto.

Come riportato dalla fonte, le modifiche contrattuali che l'Agcom considera illegittime sono quelle che comportano l'applicazione di un costo fisso al posto di una tariffa a consumo.

Un caso clamoroso fu quello delle sim dormienti di Vodafone. In quel caso l'azienda iniziò ad addebitare 5 Euro al mese come costo fisso su delle vecchie sim in abbonamento. L'operatore all'epoca si difese asserendo di aver comunicato la modifica contrattuale agli utenti finali entro i termini di legge. Tuttavia molti utenti lamentarono di non aver ricevuto alcuna notifica mentre altri accusarono l'operatore di non aver predisposto un canale efficace per esercitare il diritto di recesso.

A proposito di telecomunicazioni, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto l'assegnazione di una serie di nuovi prefissi per gli operatori mobili.