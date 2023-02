AGCOM estende Conciliaweb: può essere usato anche per problemi con DAZN, Netflix e simili

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, AGCOM ha annunciato che durante la seduta dell’8 Febbraio 2023 è stata avviata la consultazione per l’estensione del servizio Conciliaweb anche alle piattaforme di video sharing.

Gli utenti, sostanzialmente, dallo scorso 1 Febbraio 2023 collegandosi al sito web Conciliaweb potranno segnalare problemi con i servizi di streaming come Netflix, DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, Now, TimVision, Paramount+ ed Infinity+.

L’accesso allo strumento Conciliaweb è possibile tramite SPID e Carta d’Identità Elettronica. Dopo aver creato il proprio profilo, basta fare click su “Conciliazione SMA” e quindi su “Nuova Conciliazione”: a questo punto sarà necessario selezionare la tipologia del servizio e quindi seguire la procedura indicata.

L’obiettivo del Garante però è di estendere ulteriormente questo servizio anche alle piattaforme di video sharing come YouTube e Twitch, e proprio per tale ragione ha avviato una consultazione.

“Dalla pubblicazione della delibera decorreranno 45 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati in ordine alle proposte regolamentari. Conclusa la consultazione, l’Autorità assumerà il provvedimento definitivo, che andrà a modificare l’attuale regolamento che disciplina le procedure svolte tramite ConciliaWeb” si legge nel comunicato stampa diffuso da AGCOM, che nel frattempo ha anche annunciato l’attivazione di questo nuovo servizio per potarlo a conoscenza di tutti.