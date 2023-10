AGCOM facilita l'attivazione e la portabilità delle SIM: si potrà usare SPID e CIE

Via libera definitivo della Commissione per le reti ed Infrastrutture al nuovo regolamento proposto dall’AGCOM per la gestione ed attivazione delle SIM. Le novità sono davvero importanti e faciliteranno in maniera importante la vita agli utenti.

Nella fattispecie, il nuovo regolamento consente l’utilizzo dello SPID, la Carta d’Identità Elettronica e la Carta Nazionale Servizi per le procedure di attivazione o cambio di sIM, inclusa la Mobile Number Portability (MNP), ovvero la portabilità del numero tra due operatori.

Secondo AGCOM, tali strumenti garantiscono la validazione di tutte le informazioni inerenti all’identificazione degli utenti e, “si configurano come un’efficace alternativa all’acquisizione video/fotografica dei relativi documenti (carta d’identità e codice fiscale) da parte degli operatori”.

Gli stessi operatori dovranno aggiornare i servizi per mettersi in regola ed allinearsi alla nuova normativa prevista. Lo scorso novembre 2022 erano cambiate le regole per la portabilità dei numeri telefonici, con una serie di novità riguardanti la documentazione da presentare per proteggere gli utenti dal furto dei dati e da possibili truffe.