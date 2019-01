AGCOM: Iliad al 2,2% nel mercato mobile. La banda ultra larga al 41%

Agcom ha diffuso i dati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni, che mostrano un aumento importante per le linee ultra broadband di rete fissa, ma anche l'impatto di Iliad sul mercato della telefonia mobile.

Se nel settembre 2014 il 95% degli accessi ad internet da rete fissa erano in rame, negli ultimi quattro anni la percentuale è scesa al 62%, il che ha generato una flessione di 6,8 milioni di linee. Sono cresciuti anche gli accessi tramite le tecnologie di nuova generazione, con la FTTC che riporta un aumento di 5,5 milioni di unità, la FTTH di 460 mila unità e FWA di 660 mila. "Tale dinamica si riflette in un aumento delle prestazioni della rete in termini di velocità di connessione: le linee con velocità inferiore ai 10 Mbit/s sono passate da poco meno dell’80% delle linee broadband e ultrabroadband nel settembre 2014, al 26,9% nel settembre 2018, mentre il peso delle linee con velocità pari o maggiore di 30 Mbit/s, è salito dal 2,8 al 41,4%" osserva l'AGCOM nel rapporto.

A livello di accessi, TIM si dimostra il primo operatore con una quota del 44,5%, seguito da Vodafone, Fastweb e Wind Tre con quote comprese tra il 14 ed il 15%.

A livello di mobile, aumentano le SIM. Le M2M sono cresciuta di 4,6 milioni, mentre quelle solo voce e voce + dati si sono ridotte di 800 mila unità. Anche qui TIM si conferma il primo operatore, con il 31%, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (ovvero il trimestre concluso a Settembre), seguito da Vodafone (29,4&) e Wind Tre (29,1%), che perdono lo 0,8 e 2,3 per cento.

Nei primi tre mesi d'attività nel nostro paese, Iliad è riuscita a ritagliarsi una quota di mercato del 2,2%. Se si considerano unicamente le sim “human”, escludendo quindi le M2M, nonostante una quota in calo di 2,2 punti percentuali, Wind Tre rimane il principale operatore con il 33,2%. Prosegue poi a ritmi sostenuti la crescita della larga banda mobile: nel terzo trimestre dell’anno le sim che hanno effettuato traffico dati hanno superato i 57 milioni (+8,7% su base annua), con un consumo medio unitario di dati stimabile in 3,88 GB/mese (+50,8%).