AGCOM: migliora la velocità delle connessioni in 26 città su 40

L'AGCOM ha condotto un interessante studio relativo alla velocità delle connessioni nelle principali città italiane. Il tutto è stato reo possibile grazie allo strumento MisuraInternetMobile.it, il cui portale consente di accedere alle misurazioni relative allo stato delle connessioni inserendo un indirizzo o selezionando un punto.

Per il 2018 è emerso che rispetto alla campagna di misurazione dello scorso anno, è stato registrato un avanzamento generalizzato nella qualità delle prestazioni. Delle 40 città oggetto di misura, rispetto allo scorso anno, 26 registrano un miglioramento, sia per la velocità in download, con un valore medio di oltre 31 Mbps (+12%), sia per la velocità in upload, con un valore medio di circa 20 Mbps (+10%).

In particolare, a Milano, la velocità supera i 32 Mbps, con un miglioramento di oltre il 3%. A Roma la velocità in download raggiunge i 30 Mbps, registrando un incremento del 27%, mentre la velocità in upload supera i 19 Mbps, il 17% in più dello scorso anno.

A Torino la velocità in download oltrepassa i 31 Mbps (+ 5%), mentre l’upload tocca i 21 Mbps (+ 11%). Anche a Bologna i risultati delle misurazioni sono positivi: la velocità in download è aumentata del 10%, sfiorando i 40 Mbps, mentre la velocità in upload è cresciuta del 9%, superando i 23 Mbps.

Dati in miglioramento sono stati registrati anche a Napoli, dove la velocità in download supera i 21 Mbps (+ 7%) e quella in upload oltrepassa i 16 Mbps (+ 10%) e a Bari, dove è stato registrato un aumento del 16% della velocità in download (quasi 34 Mbps) e del 14% (oltre 21 Mbps) di quella in upload.

Per tutti i dati, vi rimandiamo alla pagina di MisuraInternetMobile.