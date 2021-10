AGCOM multa Lo Zoo di 105: 'Radio 105 era già stata diffidata in passato'

La nota trasmissione radiofonica "Lo Zoo di 105", che generalmente va in onda dalle 14:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, è stata multata dall'AGCOM. Il motivo è da ricercarsi in alcune puntate andate in onda alla fine del 2020.

In particolare, come si può leggere nel comunicato stampa ufficiale diffuso dall'AGCOM, "La Commissione Servizi e Prodotti (CSP) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha

sanzionato con una multa di 125 mila euro (delibera n. 183/21/CSP) la società Radio Studio 105 S.p.a. per la diffusione di due puntate in fascia diurna del programma "Lo Zoo di 105". [...]

L'emittente Radio 105 era già stata diffidata in passato dall'Autorità per aver diffuso espressioni dal contenuto fortemente denigratorio in violazione del regolamento di contrasto all'hatespeech

(Delibera n. 157/19/CONS)". In parole povere, l'AGCOM fa riferimento alla "violazione dell'art. 34, comma 2, del Tusmar che vieta di trasmettere "programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14"".

Più precisamente, fa sapere l'Autorità, "All'interno delle due puntate sanzionate, andate in onda alla fine del 2020, sono state pronunciate, in maniera continuativa e morbosa, allusioni sessuali, messaggi di intolleranza e sono state utilizzate espressioni volgari e denigratorie rivolte in particolar modo contro donne e omosessuali".