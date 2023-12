AGCOM, nuove regole per l'adeguamento dei prezzi delle offerte all'inflazione

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, AGCOM ha annunciato di aver approvato la revisione per i contratti riguardanti i servizi di comunicazione elettroniche, per tutelare gli utenti finali.

Le novità sono tante, ma la più interessante è senza dubbio quella riguardante i contratti che prevedono variazioni in base all’indice FOI (l’Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

AGCOM ha fissato alcuni paletti sull’adeguamento dei prezzi legandoli all’inflazione: innanzitutto, i contratti con previsione di adeguamento periodica all’indice dei prezzi al consumo potranno essere basati sull’applicazione senza correttivi dell’indice ISTAT, ma dovranno prevedere “esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente finale” qualora i contratti in essere non prevedano tale meccanismo. “In caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte dell’utente restano in vigore le condizioni contrattuali già previste” continua il comunicato.

Qualora l’utente finale abbia accettato i contratti indicizzati con correttivi, “al momento dell’aumento del canone connesso all’indice dei prezzi al consumo, l’utente ha diritto di recesso senza costi”, mentre in caso contrario per il recesso sono previsti i costi classici.

Per offrire una maggior tutela, il regolamento stabilisce anche che “le condizioni contrattuali dovranno prevedere che l’operatore ha il diritto di incrementare le tariffe in misura corrispondente all’aumento dell’indice annuale dei prezzi al consumo ed è, al contempo, obbligato ad applicare le riduzioni di tale indice, diminuendo le tariffe in misura corrispondente alla riduzione” e che l’applicazione dell’adeguamento non possa avvenire “in prima applicazione, prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale”. Qualora l’adeguamento sia superiore al 5% del canone, l’utente finale può anche richiedere di passare ad un’offerta analoga che non preveda il meccanismo di adeguamento, senza alcun costo.