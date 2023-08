L'AGCOM oscura GamsGo: permetteva di condividere abbonamenti Netflix e DAZN

Ad un paio di settimane dalle nuove regole dell'AGCOM sulle IPTV, l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni fa sapere di aver disabilitato l'accesso al portale GamsGo, un servizio piuttosto noto in Italia che permetteva la condivisione degli abbonamenti alle principali piattaforme di streaming. A sancire la chiusura è stata una sentenza del Consiglio di Stato.

Siti web come GamsGo hanno iniziato a fiorire di recente, sulla scia degli aumenti dei prezzi dei servizi di streaming: per esempio, Netflix ha introdotto dei rincari nel corso del 2022 e lo stop alla condivisione delle password nel 2023, mentre anche Disney+ ha annunciato un aumento dei prezzi nelle scorse ore, che entrerà in vigore dal 1° novembre.

Tuttavia, chi pensava di utilizzare GamsGo per risparmiare verrà deluso. Come spiega su LinkedIn il Commissario AGCOM Massimiliano Capitanio, una sentenza del 7 agosto del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della mossa dell'AGCOM degli scorsi giorni, che ha imposto ai provider internet di bloccare l'accesso a GamsGo in Italia. Il portale permetteva di "condividere abbonamenti a DAZN, Netflix, Youtube Premium, HBO Max, Crunchyroll e Spotify a prezzo ridotto".

La sentenza del Consiglio di Stato spalanca le porte al ban di altri servizi simili già attivi in Italia. Il problema di questi ultimi, secondo il Consiglio di Stato, è che essi permetterebbero ad alcuni operatori (in questo caso GamsGo e le piattaforme simili) di trarre vantaggi economici ai danni degli altri operatori (i fornitori dei servizi in streaming, quali DAZN, Spotify e via dicendo), mantenendo questi ultimi all'oscuro della loro forma di business. Di seguito riportiamo per intero la dichiarazione di Massimo Capitanio su LinkedIn:

----

"Ho letto con particolare soddisfazione una recente sentenza del Consiglio di Stato che consolida la bontà del lavoro dei nostri uffici nell'oscurare siti internet che agevolano il pericoloso business della pirateria online. La sentenza 7512 del 3 agosto 2023 ha confermato la legittimità della delibera con cui Agcom ha ordinato agli internet service provider la disabilitazione all’accesso al portale Gamesgo che metteva in contatto gli utenti, con la finalità di agevolare la condivisione illegale degli account di DAZN, Netflix, Youtube Premium, HBO Max, Crunchyroll e Spotify e molti altri. Purtroppo molti utenti sono ignari dei rischi che si corrono condividendo le proprie password per pochi soldi".

"Il Consiglio di Stato ha rilevato come 'lo sfruttamento in qualsiasi modo realizzato di un abbonamento, stipulato da un utente con un operatore economico per l’utilizzo di prodotti coperti dal diritto d’autore, da parte di altro operatore economico, ricavandone un vantaggio, all’insaputa del primo operatore economico (nel caso di specie, DAZN), costituisca un’attività illecita in violazione delle regole, anche eurounitarie, sulla tutela del diritto d’autore'."

"Un altro dettaglio fondamentale sta nel fatto che il Collegio ha ribadito, confutando una recente sentenza del TAR Lazio, che non è necessario comunicare l’avvio del procedimento via PEC ma basta una mail semplice, quando (come avviene in tutti i casi in cui sono coinvolti siti pirata) la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa. Mettiamo fine anche a questo imbarazzante trucchetto".

"Questo lavoro si inserisce nell'importante contesto normativo recentemente rafforzato dal Parlamento e costituisce un fondamentale baluardo a tutela della legalità e di decine di migliaia di posti di lavoro messi a rischio dalla violazione del diritto d'autore. La leggerezza con cui si compiono certi atti, impone infine una seria riflessione sulla necessità di rafforzare l'educazione alla cittadinanza digitale, a partire dalle scuole".