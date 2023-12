L'AGCOM salva i telecomandi tradizionali: resta il tastierino numerico

Il tema della prominence e dei telecomandi smart è stato al centro di un acceso dibattito tra associazioni, produttori di televisori e broadcaster per vari mesi. Oggi, con una delibera pubblicata da AGCOM, e scovata dai colleghi di ItaliaOggi, vengono adottate delle misure più chiare a riguardo.

Con la delibera n. 294/23/CONS di AGCOM recante la “Regolamentazione In Materia Di Accessibilità Del Sistema Di Numerazione Automatica Dei Canali Della Televisione Digitale Terrestre”, è stato di fatto imposto ai produttori di televisori di dotare le apparecchiature di un telecomando dotato di tastierino numerico, come previsto dalla delibera 149/22/CONS riguardante l’avvio del procedimento concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale.

Tra le altre novità figura anche l’imposizione di garantire l’accesso ai contenuti televisivi trasmessi in digitale terrestre direttamente dalla prima finestra della homepage dei dispositivi, oltre che il sistema di numerazione automatica sia accessibile con massimo due click. Tale previsione ha trovato pareri positivi da parte di numerosi soggetti come Aeranti-Corallo, CRTV, Discovery, Rai, RTI, RTL, TV Insieme e Vodafone.

Stabilito anche che i tasti numerici siano utilizzabili dagli utenti in qualsiasi ambiente: sostanzialmente, quindi, da qualsiasi schermata si potrà utilizzare un tasto numerico per accedere ad un canale “ad eccezione degli ambienti o servizi in cui l’uso dei tasti numerici è necessario per consentire l’inserimento di caratteri alfanumerici”.