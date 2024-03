Così l'AGCOM scoprirà chi ha usato l'IPTV e pezzotto per le partite ed invierà le multe

Sono passati pochi giorni da quando AGCOM ha annunciato l’arrivo delle multe per gli utenti che hanno utilizzato l’IPTV e pezzotto, dopo l’attivazione del sistema Piracy Shield che ha già portato al blocco di molti siti web che trasmettevano le partite illegalmente. Oggi, emergono ulteriori dettagli su come avverrà tale processo.

Nelle ore successive all’annuncio del commissario AGCOM, Massimiliano Capitanio, in molti sui social hanno ironizzato su come farà l’Autorità a rintracciare gli utenti. Ebbene, a quanto pare ciò sarà possibile grazie ad un accordo siglato tra la Guardia di Finanza e la Procura di Roma, che è stato reso noto solo nelle ultime ore.

Come noto, infatti, le Fiamme Gialle hanno la possibilità di rintracciare coloro che si affidano al pezzotto attraverso i pagamenti digitali che vengono effettuati per riscattare le liste che, al prezzo di pochi Euro al mese, permettono di accedere alla visione di migliaia di canali e contenuti pay. Il procedimento che porta alle multe è stato velocizzato proprio in virtù dell’accordo con la Procura di Roma, come previsto dalla legge anti pirateria in vigore dallo scorso agosto, che permetterà alla GdF di incrociare i dati e quindi procedere con le indagini nei confronti degli indirizzi IP che hanno avuto accesso a tali servizi senza chiedere alcun intervento alla Procura. L’accordo è fondamentale in quanto in precedenza era necessario avere il via libera da parte della Magistratura, i cui tempi rendevano difficoltoso e lento il processo di identificazione dei responsabili, i quali nel frattempo nella maggior parte dei casi si erano spostati su altri siti ed indirizzi.

Le multe, che saranno notificate prossimamente, possono arrivare fino a 5mila Euro.

