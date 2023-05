AGCOM dice basta agli SMS truffa di finte Poste o banche: arriva il nuovo regolamento

Con l’ultima delibera di AGCOM, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha cercato di mettere un argine agli SMS di phishing che sempre più spesso ricevono gli utenti da parte di truffatori che si fingono Poste Italiane o istituti bancari aggiungendo un alias personalizzato che potrebbe trarre in inganno.

Nell’ultima delibera viene stabilita una regola per l’utilizzo di tali alias. AGCOM ha infatti introdotto un registro ad hoc che li conterrà tutti, a patto che le aziende decidano di registrarli.

La novità importante è rappresentata dal fatto che i servizi che offrono tali alias saranno obbligati a verificare l’identità di coloro che li registrano: per tali ragioni quindi sarà impossibile che qualcuno registri l’alias Poste Italiane, ad esempio, o che metta in campo trucchetti da utilizzare ai danni degli utenti meno esperti.

Viene anche introdotto l’obbligo per gli operatori di filtrare e bloccare tutti gli SMS con alias provenienti dall’estero, oltre che quelli contenenti alias non registrati. In questo modo i messaggi truffa non arriveranno mai a destinazione: “i fornitori di reti e servizi coinvolti nella gestione della messaggistica (SMS/MMS) sono tenuti a bloccare la messaggistica (SMS/MMS) con codifica non numerica proveniente dall’estero, in accordo con il regolamento di cui all’allegato A della presente delibera, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento” si legge in una delle disposizioni.

Il registro alias con le relative funzioni entreranno in vigore entro 12 mesi dal provvedimento.

