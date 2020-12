L'AGCOM ha stilato la classifica delle città italiane dove si naviga meglio da mobile

L'Autorità Garante nelle Comunicazione ha pubblicato il resoconto preliminare della campagna di misura 2020, che ha l'obiettivo di valutare la qualità delle connessioni mobile nelle principali città italiane del nostro paese.

Complessivamente sono state esaminate 45 città italiane, dove sono stati messi alla prova i tre principali operatori telefonici: TIM, Vodafone e WindTre, ovvero gli unici con infrastrutture proprie e con una copertura di almeno il 50%.

Per tutte le rilevazioni, svolte all'aperto, in movimento ed al chiuso, è stato utilizzato un Samsung Galaxy S9, sotto rete LTE.

Al primo posto nella classifica si è piazzata Bologna con una velocità media di 105 Mbps in download e 30 Mbps in upload, seguita da Bari (89/32 Mbps), Firenze (83/31Mbps) e Verona (74/31Mbps).

In base alle elaborazioni, è stata rilevata una velocità media sul territorio nazionale di 68 Mbps in download e superiore ai 28 Mbps in upload. Nel comunicato stampa, l'AGCOM osserva che in base alle misure dinamiche urbane, il valore medio della velocità risulta di oltre 60 Mbps in download e di oltre 26 Mbps in upload.

Entro la fine del prossimo mese di Febbraio 2021, inoltre, si procederà con la pubblicazione di altri dati comparativi che potranno essere consultati tramite un'apposita applicazione cartografica online.