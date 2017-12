AGCOM: stop al telemarketing aggressivo per TIM e Vodafone

L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nel bollettino 49/17 pubblicato nella giornata di ieri sulle proprie pagine, ha messo la parola fine sul telemarketing aggressivo per, che si sono impegnate a rispettare le linee guida fornite dall'AGCM.

Nella lunga delibera si legge che "nelle segnalazioni veniva evidenziato che vari call center, riconducibili direttamente al Professionista, avrebbero effettuato numerose chiamate, in qualunque momento della giornata, sulle utenze fisse e mobili degli utenti; le sollecitazioni telefoniche erano spesso ripetute e

insistenti, senza che il soggetto chiamato avesse fornito alcuna apposita autorizzazione ad essere

contattato telefonicamente, tanto meno in maniera insistita e/o in fasce orarie normalmente

dedicate al riposo".

Per evitare di incappare in possibili sanzioni, i due operatori telefonici italiani hanno accettato l'invito del garante di correggere il tiro, e per questo limiteranno la loro attività.

TIM, dal canto suo, si è impegnata a ridurre il numero massimo di contatti su base mensile da sei ad uno "non considerando i contatti nei quali il cliente dia il proprio consenso, al momento del contatto stesso, ad essere richiamato successivamente. Telecom si impegna in particolare a che ogni mese i suoi partner non effettuino più di un "contatto utile", ciò con la conseguenza che, una volta che il cliente si sia mostrato disinteressato all'offerta, nessun altro contatto verrà effettuato. In particolare, in presenza di un esito negativo del primo contatto telefonico con conseguente dichiarazione di non essere interessato all'offerta o nel caso in cui il cliente comunque non consenta di essere ricontattato in un momento successivo, gli operatori non potranno più ricontattarlo, con conseguente eliminazione del nominativo dalla relativa c.d. lista di campagna", mentre Vodafone si è impegnata "nei confronti dei clienti attuali e degli ex clienti che hanno prestato il consenso ad essere contattati per campagne commerciali la Società manterrà distinte le campagne di contatto SMS e telefoniche in modo tale che, se un cliente è destinatario di campagna SMS, lo stesso non potrà essere destinatario della medesima campagna svolta attraverso contatto telefonico. La misura non si riferisce ai clienti potenziali (c.d. prospect) poiché gli stessi, ad oggi, non sono oggetto di campagne a mezzo SMS" per un massimo di cinque durante la durata dell'intera campagna.

L'AGCM ha già preannunciato l'inizio di alcuni controlli a campione per accettare che le due compagnie stiano rispettando le nuove linee guida ed un rafforzamento dei controlli sul rispetto delle policy da parte dei call center.