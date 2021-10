AGCOM, tariffe agevolate di telefonia fissa e mobile per gli utenti con disabilità

Con la delibera del 23 Settembre, pubblicata ieri da AGCOM, l'Autorità Garante per le Garanzie delle Comunicazioni ha annunciato l'ampliamento della platea dei destinatari di agevolazioni per i servizi di comunicazione elettronica, a cui si aggiungono offerte agevolate di rete mobile.

Nel comunicato stampa pubblicato a corredo della pubblicazione della delibera, l'Autorità pone l'accento su quello che è definito "l'aspetto più innovativo del provvedimento", che consiste nell'estensione delle agevolazioni tariffarie che in precedenza erano riconosciute solo agli utenti non vedenti e non udenti. Il provvedimento prevede che tra i beneficiari ci siano anche gli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Ampliate, come detto poco sopra, anche le offerte agevolate di rete mobile. L'Autorità, nella fattispecie, ha stabilito una soglia pari a 50 gigabyte "in base alla quale gli operatori devono identificare, tra le varie offerte presenti sul mercato, un’offerta con disponibilità di dati inferiore alla soglia, una con disponibilità dati superiore e un’offerta unlimited". Per gli aventi diritto è previsto un prezzo pari al 50% di quello base della relativa offerta di mercato.

Per gli utenti con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione è stata prevista una fase sperimentale di applicazione delle misure di dodici mesi (prorogabili) "al fine di ottenere informazioni sulla nuova platea e sull’efficacia delle misure adottate". Le richiesta possono presentate dal 1 Gennaio al 1 Aprile 2022, mentre gli operatori sono tenuti a rendere disponibili le agevolazioni entro 180 giorni dalla pubblicazione della delibera.