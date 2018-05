AGCOM: troppo alti i costi per il cambio di operatore. In arrivo nuove regole

I costi sostenuti dagli utenti per il cambio di operatore telefonico sono eccessivamente alti, ed in alcune circostanze anche ingiustificati e contrari alla normativa. E' questo il risultato della lunga indagine avviata tempo fa da AGCOM nell'ambito delle normali attività di vigilanza sul settore, che porterà a nuove regole.

La notizia è stata riportata in anteprima da Repubblica, a cui il commissario AGCOM relatore della delibera, Francesco Posteraro, ha affermato che "l'attività di vigilanza ha fatto emergere profili critici legati alla prassi degli operatori di imputare agli utenti costi di recesso non commisurati al valore del contratto e alle reali spese sostenute per la disattivazione della linea e per il trasferimento ad altro operatore". Un aspetto che rappresenta un grosso problema in quanto "si tratta di aspetti che ostacolano la libertà di scelta degli utenti e la concorrenzialità del mercato: aspetti tanto più gravi nell'attuale fase in quanto potrebbero rallentare il processo di migrazione verso le tecnologie a banda ultralarga".

Nella delibera si legge che gli operatori addebitano agli utenti tre tipi di costi al momento della rescissione del contratto: recesso di base, e rate residue di prodotti o servizi. Tutti e tre i tipi presentano delle irregolarità, soprattutto dopo l'ultimo decreto sulla concorrenza.

L'AGCOM nota anche come gli operatori siano poco trasparenza sui costi di uscita, il che rappresenta un primo punto a loro sfavore. Doveroso notare anche come il primo costo sia irregolare, in quanto fanno pagare una cifra fissa (solitamente solo su rete fissa di 40-50 Euro). Tale costo, secondo i commissario dovrebbe essere calcolato in base al valore residuo sul contratto e non sulle spese sostenute dallo stesso operatore. AGCOM calcola il costo non superiore a quello dei canoni mensili restanti.

Per quanto riguarda il secondo costo, invece, gli operatori tendono ad imporre agli utenti di restituire tutti gli sconti (tranne Fastweb e qualche altra società) ottenuti con la promozione, con il totale che aumenta sempre di più man mano che ci si avvicina alla scadenza. L'AGCOM a riguardo sottolinea come tale costo debba essere equo e proporzionare al valore del contratto e della residua durata della promozione. Il sistema di calcolo, fondamentalmente, dovrebbe essere inverso rispetto a quello attuale.

Con il terzo costo, invece, gli operatori impongono ai propri clienti di pagare in una sola rata tutto il restante per i prodotti inclusi nel contrario. Il Garante sottolinea come tale importo debba essere rateizzabile: gli utenti devono avere la libertà di continuare a pagare a rate, fino alla fine del contratto. Nella disdetta, inoltre, non devono essere inclusi costi associati all'attivazione della linea ed a prodotti che l'utente non può utilizzare con il futuro operatore.

Infine, alla scadenza del contratto all'operatore non deve essere dovuto alcun costo di disdetta.

Il prossimo passo sarà rappresentato dall'audizione degli operatori, che dovranno dare il loro parere. Solo dopo, quindi dopo luglio, entreranno in vigore le nuove regole.