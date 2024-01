L'AGCOM vara le nuove regole per gli influencer: previste multe fino a 600mila Euro

Come ampiamente preannunciato, è arrivata la stretta sulla trasparenza e pubblicità per gli influencer. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sul proprio sito web ha pubblicato le nuove disposizioni a cui dovranno sottostare gli influencer con almeno un milione di follower ed engagement rate medio pari o superiore al 2%.

Previsto il divieto di violenza, odio e discriminazione e una corretta rappresentazione dell’immagine della donna, oltre che il divieto alla vittimizzazione secondaria, lesione della dignità umana, apologia ed istigazione ai reati. AGCOM ha anche introdotto delle linee guida relative al rispetto per i minori e lo stop alla pubblicazione di contenuti che possano danneggiare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei minorenni.

Per gli influencer è fatto divieto di fare ricorso a tecniche subliminali per promuovere prodotti e nascondere sponsorizzazioni. Vietata anche la pubblicità occulta: viene sottolineato l’obbligo ad implementare una scritta che renda facilmente ed immediatamente per gli utenti riconoscibile la natura pubblicitaria dei contenuti, che devono essere presentati in “forma veritiera”. Gli influencer interessati dovranno “verificare la correttezza ed obiettività delle informazioni menzionando anche le fonti”, al fine di contrastare la disinformazione. Previsto anche il rispetto delle norme sul diritto d’autore e proprietà intellettuale.

Alla base di questa scelta c’è, spiega AGCOM nel lungo documento, il fatto che gli influencer svolgono “un’attività economica e per tanto hanno la responsabilità editoriale sui contenuti, la quale include il controllo effettivo sulla creazione, sulla selezione o sulla organizzazione dei contenuti stessi” dal momento che offrono un servizio che “ha un impatto rilevante su una porzione significativa di pubblico ed un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana”. Per coloro che non rispettano tali regole, sono previste multe fino a 600mila Euro.