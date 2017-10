AGCOM: Wind primo operatore d'Italia, PosteMobile domina tra i virtuali

L’AGCOM, come di consueto, ha diffuso il rapporto trimestrale sullo stato delle reti in Italia. Nel nostro paese, dal 30 Giugno e per i tre mesi successivi, le linee mobile attive sono cresciute a 98,9 milioni, principalmente grazie alle SIM M2M, a quota 14,4 milioni.

Le linee voce e voce+dati, invece, registrano un calo di 2,2 milioni.

Al primo posto tra gli operatori telefonici mobili, si piazza Wind Tre, leader per SIM complessive, che gli permettono di raggiungere una quota del 32,1%, comunque in calo rispetto ai 32,7% del trimestre precedente. TIM è al secondo posto, al 30,3%, in leggera crescita rispetto al 30% registrato il 31 marzo. Vodafone è solo terza, al 30,2%, in aumento rispetto al 29,9% del trimestre precedente.

Gli operatori mobili virtuali, invece, insieme totalizzano una quota del 7,5%, chiaramente sempre per numero di SIM attive, mentre se si contano le SIM Human (quindi se si escludono le M2M, solo voce e voce e dati), la percentuale sale all’8,7%.

In termini di operatori MVNO, è PosteMobile il leader, al 49,4%, in calo di due punti percentuali. Fastweb Mobile invece è al secondo posto, al 17,6%, ma dovrà guardarsi da Lycamobile, al terzo posto al 12,1%.

CoopVoce cresce dello 0,5% ed ora detiene una quota di mercato dell’11,1%, mentre chiude la top five ERG Mobile al 2,2%.

Interessanti i numeri riguardanti la portabilità: Wind Tre è in saldo negativo (-411.000 unità), insieme a Vodafone, mentre TIM ne ha guadagnate 238.000.