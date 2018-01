AGCOM: Wind Tre primo operatore, crescono la RAI, Whatsapp ed Instagram

Nel lungo rapporto pubblicato dall' AGCOM relativo all'Osservatorio Sulle Comunicazioni, il Garante nelle Comunicazioni ha anche diffuso i dati relativi alla diffusione dei principali operatori telefonici mobili.

La buona notizia è rappresentata dal fatto che, su base annua è stato registrato un aumento complessivo di 1,5 milioni di SIM: le M2M sono infatti cresciute di 3,9 milioni unità, mentre quelle che includono servizi solo voce e voce + dati si sono ridotte a 2,4 milioni.

Il principale operatore telefonico del paese resta Wind Tre, che pur con una leggera flessione, detiene una quota del 31,5 per cento, seguito da Tim e Vodafone. La quota sale al 35,5 per cento se si considerano le sim "human", escludendo cioè quelle M2M.

Cresce anche la banda larga mobile: nel corso del terzo trimestre dell'anno, le SIM che hanno effettuato traffico dati hanno superato quota 52 milioni, in aumento del 4,6 per cento su base annua, con il consumo medio per utente di 2,78 gigabyte al mese, in aumento del 57,1 per cento.

Interessanti anche i dati per il settore televisivo, dove rispetto a Settembre 2016 la RAI registra una crescita, detenendo il 35 per cento degli ascolti, seguita da Mediaset (31,2 per cento). Nello stesso periodo analizzato, cresce anche la quota di ascolto di 21th Century Fox, dello 0,4%, con Discovery che incrementa la propria quota dello 0,3%. La7 invece registra una contrazione dello 0,6%.

Per quanto riguarda internet, Google e Facebook hanno consolidato la loro leadership, registrando un incremento vicino ai 3 milioni di utenti rispetto ai dati registrati a settembre 2016. E' cresciuto anche l'utilizzo di Facebook (che comprende Whatsapp), la cui navigazione supera le 26 ore mensili.

A livello di audience dei social network (tranne Facebook che risulta quello più utilizzato agli italiani con oltre 26 milioni di utenti a settembre), è estremamente interessante anche notare la crescita di Instagram (+4,1 milioni di utenti) e LinkedIn, che ha raggiunto quota 10 milioni di utenti unici.