Age of Empires 2 e Octopath Traveler su GeForce NOW.. coi saldi Steam!

Con l'arrivo dei saldi estivi di Steam, anche NVIDIA si unisce alla festa, enfatizzando questo aspetto nel suo ormai tradizionale appuntamento settimanale del giovedì con il cloud gaming: ecco le novità dalla piattaforma.

In questo GeForce NOW Thursday, il team verde rilancia il suo catalogo tra novità e prodotti in offerta, enfatizzando in particolar modo le proposte a suo avviso più interessanti.

I titoli che si aggiungeranno questa settimana sul servizio cloud di NVIDIA sono cinque e, in particolare, parliamo di:

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (Nuovo lancio on Steam, July 7)

(Nuovo lancio on Steam, July 7) OCTOPATH TRAVELER (Steam)

OCTOPATH TRAVELER II (Steam)

OCTOPATH TRAVELER II Prologue Demo (Steam)

Age of Empires II: Definitive Edition (Steam)

Tra gli oltre 1000 titoli in offerta sul catalogo Steam, dunque, non mancano certo giochi compatibili con il servizio di NVIDIA che, proprio in queste settimane, ha dato il via al suo accordo con la casa di Redmond per portare i primi titoli Microsoft su GeForce NOW e provare le potenzialità del servizio animato dai SuperPod con prestazioni equiparabili alla potenza di una RTX 4080 (per il tier di abbonamento Ultimate nelle regioni supportate) in attesa di scoprire se, quando e soprattutto come verrà attivata la sincronizzazione dell'abbonamento a Xbox Game Pass sul servizio di cloud gaming progettato dal team verde.