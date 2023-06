Age of Empires III sbarca su GeForce NOW: alla conquista del Cloud!

Dopo l'annuncio dei primi giochi game pass su GeForce NOW, è arrivato l'atteso appuntamento del giovedì con il GFN Thursday, in cui il team verde annuncia i titoli in arrivo sulla sua piattaforma di gioco tra le nuvole.

In questo corposo, quarto aggiornamento di giugno e con l'impetuoso arrivo del primo caldo estivo, NVIDIA annuncia l'arrivo di ben 10 titoli su GeForce NOW, tra cui l'atteso Age of Empires III: Definitive Edition, che andrà a fare il paio con il suo successore Age of Empires IV, già approdato la scorsa settimana come "primo assaggio" della partnership siglata con Microsoft.

L'elenco completo prevede l'arrivo, nel corso della settimana, di:

Aliens: Dark Descent (Nuova uscita su Steam, 20 giugno)

(Nuova uscita su Steam, 20 giugno) Trepang2 (Nuova uscita su Steam, 21 giugno)

Forever Skies (Nuova uscita su Steam, 22 giugno)

Age of Empires III: Definitive Edition (Steam)

(Steam) A.V.A Global (Steam)

Bloons TD 6 (Steam)

Conqueror’s Blade (Steam)

Layers of Fear (Steam)

(Steam) Park Beyond (Steam)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Steam)

Ricordiamo che, attraverso l'utilizzo del livello di abbonamento Ultimate, si avrà accesso a tutte le potenzialità di streaming della piattaforma, aprendo le porte ai SuperPod con la potenza di RTX 3080 e RTX 4080 a seconda della disponibilità, oltre a ottenere sessioni di gioco con limite di ben 8 ore, perfetto per lo strategico in tempo reale di Microsoft.

In una settimana densa di novità, ricordiamo anche una delle più interessanti per gli sviluppatori, ovvero il lancio del plugin DLSS 3 per Unreal Engine.