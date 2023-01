Agenti immobiliari pazzi di ChatGPT: 'ha facilitato il lavoro e fa risparmiare tempo'

Nonostante gli ovvi limiti di ChatGPT, negli Stati Uniti il chatbot di OpenAi sembra aver fatto colpo nel settore immobiliare. Secondo quanto riferito, infatti, gli agenti immobiliari sarebbero innamorati del tool, che viene utilizzato per generare automaticamente descrizioni di case, ma anche rispondere alle domande e calcolare i rimborsi.

Gli agenti immobiliari infatti spesso hanno difficoltà a descrivere le abitazioni in vendita in maniera minuziosa ed attraente per gli interessati, in quanto non sono in grado di evidenziare i punti di forza. Con l’approdo sul mercato di ChatGPT, il lavoro è stato facilitato in maniera importante dal momento che non devono fare altro che inserire le parole chiave per ricevere una descrizione in meno di cinque secondi, mentre un umano in media per portare a termine lo stesso compito impiega più di un’ora.

Un agente immobiliare senza mezzi termini ha affermato che “mi fa risparmiare un sacco di tempo”, in quanto non deve fare altro che correggere le descrizioni generate da ChatGPT prima di procedere con la pubblicazione. “Non è perfetto, ma è un buon punto di partenza. Con il mio background, ci voglio un sacco di tempo per scrivere qualcosa di convincente. ChatGPT rende tutto molto più semplice” continua.

Molti agenti immobiliari affermano che ChatGPT ha cambiato il modo di scrivere gli annunci e pubblicarli sui social media, ma ha anche facilitato la stesura dei documenti legali per l’acquisto e vendita di case.

Proprio la scorsa settimana, ChatGPT è approdato anche al Congresso Americano con una risoluzione.